Il supporto dell’Europa agli Stati Uniti impegnati al fianco di Israele nel conflitto con l’Iran è più ampio di quanto le autorità dei Paesi del Vecchio Continente non riconoscano ufficialmente. Oltre ad alcune prese di posizione pubbliche dei vertici europei, ad alimentare la percezione di un ruolo marginale degli storici alleati è peraltro lo stesso presidente americano Donald Trump che in più occasioni dall’inizio dell’operazione Epic Fury ha criticato lo scarso contributo alla missione contro il regime iraniano fornito dai partner oltreoceano. La realtà, come accennavamo, sarebbe però ben diversa. Molti Paesi europei, scrive infatti in queste ore il Wall Street Journal, stanno “silenziosamente” svolgendo un ruolo di supporto cruciale nella guerra in corso in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono cruciali". La verità sul ruolo delle basi europee nella guerra all’Iran

Articoli correlati

Basi Usa in Italia utilizzate come scalo per la guerra in Iran, come funzionano e quali sono i rischi realiQuando si chiede (legittimamente) una maggiore presa di posizione da parte del governo italiano nei confronti degli Usa sulla guerra in Medio...

Basi Usa in Italia, da Sigonella a Camp Darby: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in IranMentre i droni di sorveglianza MQ-4C Triton volano da e verso la base di Sigonella, in Sicilia, la premier Giorgia Meloni ribadisce che «sulle basi...

Ele UNIU os Cartéis Colombianos e Mexicanos: Juan Matta-Ballesteros

Approfondimenti e contenuti su Sono cruciali

Temi più discussi: Ilaria Alpi, Miran Hrovatin: la verità sepolta dai depistaggi di Stato; Fame di verità e giustizia; Palermo, ora è il momento della verità: margine di errore minimo e sfida contro il Padova cruciale; La riflessione dell'avvocato Conidi Ridola: Il ruolo non fa la verità.

Ilaria Alpi, Miran Hrovatin: la verità sepolta dai depistaggi di StatoOggi sono passati trentadue anni da quella domenica 20 marzo 1994, quando a Mogadiscio i colpi di un commando armato misero a tacere per sempre la giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e il suo operatore Mi ... articolo21.org

Infortunio Mbappé: «Sono state dette cose false!». La verità sulle condizioni del francese, come sta davvero il suo ginocchioInfortunio Mbappé: l'attaccante del Real Madrid è uscito allo scoperto svelando le condizioni del suo ginocchio. Le condizioni ... calcionews24.com

Un’immagine poco curata riduce drasticamente le possibilità di vendita. Esattamente! Le prime impressioni sono cruciali, e le immagini del tuo immobile sono spesso il primo contatto con gli acquirenti. Immobiliare Malfatti utilizza solo fotografie profession facebook

L’accessibilità e la qualità dei #servizi di #cura sono determinanti cruciali per la #saluteglobale. I numeri globali raccontano profondi disequilibri nell'accesso alle cure, anche in Europa e in Italia. Emerge l'importanza della #healthliteracy. tinyurl.com/salutegl x.com