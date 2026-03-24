Sonno dei neonati | 10 regole fondamentali da applicare secondo gli esperti

Per questo motivo la qualità e la sicurezza del riposo sono considerati elementi centrali della salute infantile. In occasione dell'ultima Giornata mondiale del sonno celebrata lo scorso 13 marzo la Società italiana di neonatologia ha colto l'occasione per ribadire l’importanza di diffondere comportamenti corretti per proteggere il sonno dei più piccoli, ricordando che seguire alcune semplici regole può contribuire anche a ridurre il rischio di SIDS, la cosiddetta sindrome della morte in culla. Secondo i dati disponibili, in Italia l’incidenza della SIDS è oggi di circa 0,5 casi ogni mille nati vivi, un numero in diminuzione grazie alle campagne di prevenzione rivolte ai genitori ma che rende ancora fondamentale continuare a informare sulle pratiche più sicure da adottare durante il sonno del neonato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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