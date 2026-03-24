Sondaggi politici l’effetto referendum ancora non c’è | cosa succederebbe se si votasse oggi

Secondo gli ultimi sondaggi politici, l’effetto del referendum sulla giustizia non si riscontra ancora nei risultati. Le rilevazioni attuali non riflettono le eventuali conseguenze di una vittoria del No, che non sono state ancora misurate o analizzate attraverso i dati disponibili. La situazione rimane invariata rispetto alle intenzioni di voto espresse in precedenza, senza variazioni evidenti legate al quesito referendario.

Nei sondaggi non si sentono ancora gli effetti del referendum sulla giustizia e della vittoria del No: il quadro resta stabile. L’effetto del referendum sulla giustizia ancora non si può vedere. Gli ultimi sondaggi non possono ancora considerare le conseguenze della vittoria del No. Così, per il momento, la rilevazione di Swg per il TgLa7 non mostra importanti movimenti tra i principali partiti, non considerando ancora gli effetti del voto. Poco cambia tra le principali forze, con Fratelli d’Italia in testa davanti al Pd e al Movimento 5 Stelle. A guadagnare qualche consenso sono soltanto Fratelli d’Italia e Lega tra i primi partiti, mentre è Italia Viva a guadagnare più consensi tra quelli dietro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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