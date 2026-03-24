Sondaggi politici la sorpresa dopo il referendum | chi c’è in testa

Dopo il referendum sulla giustizia, i sondaggi politici mostrano variazioni nei consensi dei principali partiti. La consultazione ha avuto un impatto diretto sui sondaggi, influenzando le preferenze degli elettori e modificando gli equilibri tra le forze politiche. Le rilevazioni attuali evidenziano chi guida la classifica e quali formazioni registrano variazioni rispetto ai dati precedenti.

Il voto sul referendum sulla giustizia ha lasciato strascichi evidenti nel panorama politico italiano. Se da una parte il risultato ha rappresentato un segnale forte sul piano politico, dall’altra i sondaggi raccontano una realtà più articolata. Le intenzioni di voto fotografano un equilibrio che, almeno per ora, non sembra rivoluzionato, ma che mostra segnali di movimento soprattutto all’interno delle coalizioni. Fratelli d’Italia resta primo partito: i numeri. Secondo l’ultima rilevazione SWG, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29,5%. Un dato che consolida la leadership di Giorgia Meloni, nonostante la recente sconfitta sul referendum. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi politici, la sorpresa dopo il referendum: chi c’è in testa Articoli correlati Sondaggi politici, cosa succederà davvero al referendum: continua il testa a testaCosa dicono davvero i diversi sondaggi in vista del referendum sulla giustizia: continua il testa a testa tra Sì e No. Sondaggi politici, è testa a testa tra destra e sinistra dopo il crollo di FdI e LegaNel mese di febbraio, Fratelli d'Italia e Lega hanno perso più di un punto a testa. Sondaggi politici 2026, la media/ Governo stabile: Meloni 30%, Referendum, Sì al 55 Una selezione di notizie su Sondaggi politici Temi più discussi: La risposta politica alla riforma sulla giustizia; Giovanni Diamanti: Batosta per il governo. Un punto di svolta in questa legislatura; Elettra Lamborghini co-conduttrice Rai per Eurovision 2026, cantante sorpresa dall'annuncio: Non lo sapevo; Affluenza record al referendum, sorpresa tra i sondaggisti: Partita apertissima, difficile fare previsioni · LaC News24. Sondaggi politici Referendum 2026 | Come hanno votato i partiti: 18% Forza Italia sul No, sinistra compattaSondaggi politici dopo i risultati del Referendum 2026: la disaffezione di parte del Centrodestra, la compattezza sul Campo Largo. Tutti gli scenari ... ilsussidiario.net Sondaggi politici, FdI resta primo, il Pd secondo: come cambiano le intenzioni di voto dopo il referendumFratelli d'Italia è primo, con il 29,5%. Il Partito democratico arriva secondo, con il 21,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che però resta distante, al 12,2%. Forza Italia si è ormai posizionata dav ... fanpage.it Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo il referendum sulla Giustizia, la prima indagine a urne chiuse. Gli orientamenti di voto x.com Sondaggi politici: nonostante la sconfitta nel referendum il centrodestra è maggioranza nel paese | DATI - facebook.com facebook