Solidarietà al Tarantelli le associazioni Avis e Aido

La solidarietà e il valore del dono varcano la soglia dell’ istituto Tarantelli con i volontari dell’ Avis locale e dell’ Admo che hanno incontrato gli studenti della scuola superiore, (la classe 2E) rinnovando un appuntamento che per l’associazione rappresenta una tappa fondamentale del proprio percorso di sensibilizzazione territoriale. L’incontro è stato un momento di scambio profondo. Attraverso le proprie testimonianze, i donatori hanno spiegato ai ragazzi come un gesto anonimo e gratuito possa trasformarsi in una speranza concreta per gli altri. Per l’Avis, che nel 2025 ha raggiunto il record storico di 934 donazioni, coinvolgere le nuove generazioni è la chiave per guardare al futuro con l’obiettivo ambizioso di toccare quota mille donazioni nel 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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