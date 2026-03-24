Plauso alla solidarietà dei ferraresi da parte della Caritas Diocesana Ferrara e Comacchio. "In queste settimane, la comunità ferrarese – spiega Caritas – ha risposto con straordinaria generosità e sensibilità all’emergenza legata al Grattacielo. Sin dai primi momenti, cittadini, associazioni e realtà locali hanno offerto materiali, contributi economici e servizio per i bisogni delle persone coinvolte. La mobilitazione della città non è stata solo un gesto di solidarietà, ma un vero abbraccio collettivo verso chi rischiava di perdere ciò che aveva costruito con fatica. Senza questo molti abitanti residenti di Ferrara si sarebbero trovati in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà al Grattacielo. Tante donazioni agli sfollati. Caritas: "Grande impegno"

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