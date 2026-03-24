Solaro Pier senza limiti | corsa di 340 km sempre al buio

Un uomo di Solaro, noto come Pier, ha completato una corsa di 340 chilometri senza mai accendere le luci. La sua impresa si è svolta in condizioni di totale oscurità e si aggiunge a una serie di sfide già affrontate in passato. L’atleta, originario di Villaggio Brollo, ha portato a termine la sua prova senza interruzioni, confermando la sua determinazione e resistenza.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Solaro, Pier senza limiti: corsa di 340 km sempre al buio Articoli correlati Leggi anche: Compri al buio senza sapere cosa c'è dentro. Riminesi "stregati" dalle mystery box: corsa all'acquisto Aggiornamenti e notizie su Solaro Pier senza limiti corsa di 340... Argomenti discussi: Solaro, Pier senza limiti: corsa di 340 km sempre al buio; Solaro Pier senza limiti | corsa di 340 km sempre al buio. Solaro, Pier senza limiti: corsa di 340 km sempre al buioPier ne ha combinata un’altra. Una nuova incredibile impresa firmata Pier Giuseppe Monegato da Solaro, anzi da Villaggio Brollo. Ad oggi è l’unico ... ilnotiziario.net