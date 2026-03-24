Sofia Goggia cosa c' è dietro la scelta di Parona | perché ora tutto torna

Da liberoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Goggia ha recentemente vinto la coppa del mondo di Super-G, ottenendo un risultato che ha attirato l’attenzione mediatica. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse competizioni di alto livello, consolidando il suo ruolo tra le atlete più vincenti nel settore dello sci alpino. La scelta di concentrarsi sulla specialità di Super-G ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati.

Una campionessa assoluta, totale, infinita. Sofia Goggia, ora, è sulla bocca di tutti: ha appena messo in bacheca la coppa del mondo di Super-G. Ma chi è, Sofia Goggia? E dove vive la campionessa azzurra? Classe 1992, nata a Bergamo il 15 novembre, Goggia è una delle figure più note e iconiche dello sci alpino mondiale, soprattutto nella discesa libera. La sua carriera è segnata da traguardi di altissimo livello, a partire dall’oro olimpico conquistato nel 2018 in Corea del Sud, fino ai numerosi successi nel circuito di Coppa del Mondo. A colpire, però, non è soltanto il talento sugli sci, ma anche la determinazione con cui ha saputo affrontare e superare momenti difficili, in particolare gli infortuni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sofia goggia cosa c 232 dietro la scelta di parona perch233 ora tutto torna
© Liberoquotidiano.it - Sofia Goggia, cosa c'è dietro la scelta di Parona: perché ora tutto torna

Articoli correlati

Sofia Goggia vince ad Andorra: "Sono grata, ora ci giochiamo tutto"Le parole a FISI Tv di Sofia Goggia dopo aver vinto il SuperG di Soldeu: l'azzurra consolida il primato in Coppa del Mondo di specialità anche grazie...

Perché 8 degli 11 giorni di test F1 2026 non si vedranno in TV, cosa c’è dietro la scelta della Formula 1Otto giorni di test F1 2026 senza diretta TV: Barcellona a porte chiuse e Bahrain ridotto.

Altri aggiornamenti su Sofia Goggia

Temi più discussi: Sci, Sofia Goggia conquista la Coppa del mondo di SuperG. Vince anche Paris; Goggia vince la Coppa di Super G a Kvitfjell se... Tutte le combinazioni; L'allenamento mentale di Sofia Goggia: così ha vinto la coppa del mondo di super G e recuperato dopo Milano Cortina; Sci: Lillehammer è tutta azzurra, a Goggia la Coppa di SuperG.

sofia goggia sofia goggia cosa cSofia Goggia non si ferma alla Coppa di superG, svolta in programma per un futuro alternativoSofia Goggia cambia allenatore dopo 4 anni con Agazzi, ma non c'è ancora l'annuncio intanto pianifica un futuro. magari in tv e in radio dopo l'invito di Fiorello ... sport.virgilio.it

sofia goggia sofia goggia cosa cIncontenibile Sofia Goggia: Il SuperG? Una coppa che mi mancava. Ora...Ospite in videochiamata a 'La Pennicanza' di Fiorello, la campionessa di sci racconta le sue emozioni dopo il trionfo di Kvitfjell. Nella trasmissione radiofonica dello showman c'è spazio anche per il ... corrieredellosport.it

Trova facilmente notizie e video collegati.