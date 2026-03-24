Sofia Goggia cosa c' è dietro la scelta di Parona | perché ora tutto torna

Sofia Goggia ha recentemente vinto la coppa del mondo di Super-G, ottenendo un risultato che ha attirato l’attenzione mediatica. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse competizioni di alto livello, consolidando il suo ruolo tra le atlete più vincenti nel settore dello sci alpino. La scelta di concentrarsi sulla specialità di Super-G ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati.

Una campionessa assoluta, totale, infinita. Sofia Goggia, ora, è sulla bocca di tutti: ha appena messo in bacheca la coppa del mondo di Super-G. Ma chi è, Sofia Goggia? E dove vive la campionessa azzurra? Classe 1992, nata a Bergamo il 15 novembre, Goggia è una delle figure più note e iconiche dello sci alpino mondiale, soprattutto nella discesa libera. La sua carriera è segnata da traguardi di altissimo livello, a partire dall’oro olimpico conquistato nel 2018 in Corea del Sud, fino ai numerosi successi nel circuito di Coppa del Mondo. A colpire, però, non è soltanto il talento sugli sci, ma anche la determinazione con cui ha saputo affrontare e superare momenti difficili, in particolare gli infortuni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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