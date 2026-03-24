Sofia Goggia cerca di tornare grande in gigante alle finali norvegesi

Nell’ultima gara di sci alpino a Hafjell, le finali norvegesi, la sciatrice bergamasca ha partecipato alla gara di gigante dopo aver vinto la coppa di superG. La stessa atleta, che già aveva ottenuto un risultato importante nella stagione, ha cercato di tornare a livelli elevati anche in questa disciplina, in un appuntamento conclusivo della stagione.

SCI ALPINO. Nell’evento conclusivo, ad Hafjell, la bergamasca, dopo la conquista della «coppetta» di superG, cerca di riprendere il feeling con la disciplina. Shiffrin per vincere la Coppa del Mondo generale. Nella stessa gara in cui Mikaela Shiffrin cercherà di mettere il sigillo sulla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino, alle finali in Norvegia Sofia Goggia, sulla spinta della «coppetta» di specialità di superG conquistata domenica 22 marzo, va a caccia di un sussulto tra le porte larghe del gigante. L’evento conclusivo delle finali è in programma mercoledì 25. La bergamasca prova a prendersi almeno una parte di quello che la prova olimpica - terza a metà, decima a 25 centesimi dall’argento alla fine - le ha levato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sofia Goggia cerca di tornare grande in gigante alle finali norvegesi Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: grande rimonta di Sofia Goggia Sofia Goggia a un passo dalla Coppa di supergigante, ultima gara alle finali Lillehammer: le combinazioniBergamo, 19 marzo 2026 – Si avvia alla conclusione la lunga stagione dello sci alpino che tra sabato 21 e mercoledì 25 marzo, con l’arrivo della... Miracolo BRIGNONE in SuperG, medaglia d'oro! Gioia e commozione al commento | #MilanoCortina2026 Una selezione di notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia GOGGIA - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sci, Sofia Goggia conquista la Coppa del mondo di SuperG. Vince anche Paris; Sofia Goggia cerca di tornare grande in gigante alle finali norvegesi; Sofia Goggia: Ho pianto di gioia, la coppa è una liberazione. Ma adesso cambio tutto. Sofia Goggia cerca di tornare grande in gigante alle finali norvegesiNell’evento conclusivo, ad Hafjell, la bergamasca, dopo la conquista della «coppetta» di superG, cerca di riprendere il feeling con la disciplina. Shiffrin per vincere la Coppa del Mondo generale. ecodibergamo.it Sofia Goggia non si ferma alla Coppa di superG, svolta in programma per un futuro alternativoSofia Goggia cambia allenatore dopo 4 anni con Agazzi, ma non c'è ancora l'annuncio intanto pianifica un futuro. magari in tv e in radio dopo l'invito di Fiorello ... sport.virgilio.it Sofia Goggia ospite in videochiamata da Fiorello: “Il SuperG Una coppa che mi mancava. Ora sogno l'oro ai Mondiali” - facebook.com facebook Incontenibile Sofia #Goggia: "Il SuperG Una coppa che mi mancava. Ora...” x.com