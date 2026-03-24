E’ in programma domani ad Avenza la ‘ Pasqua degli Sportivi ’, un evento ma soprattutto un’esperienza di sport, solidarietà e comunità, organizzata dal Comitato Territoriale Csi con il patrocinio di Csi Toscana, Coni e Comune di Carrara. L’iniziativa quest’anno si inserisce nelle celebrazioni per l’ 80° anniversario della nascita del Centro Sportivo Italiano, in un percorso che unisce la storia associativa con la promozione del valore educativo dello sport, linguaggio universale di pace capace di unire le diversità, abbattere le disuguaglianze e creare connessioni autentiche. Al Palazzetto dello sport di Avenza dalle 15 atleti e allenatori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società, allenatori e atleti riuniti. Pasqua degli Sportivi al Palazzetto

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