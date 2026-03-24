Social porno e rapporti a tre | ecco come è cambiata la sessualità degli italiani

Roma, 24 marzo 2026 – Un italiano su tre ha trovato almeno un partner sui social e quasi la metà degli under 35 fa sexting, una coppia su quattro guarda porno insieme “per imparare” mentre è boom dei rapporti a tre, aumentati di 7 volte negli ultimi 25 anni. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto del Censis "Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali", su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 60 anni. A 25 anni dall'ultima ricerca sui comportamenti sessuali degli abitanti del belpaese, emerge come gli italiani abbiamo allargato i propri confini anche nel sesso, oggi più disinibito, anche se per i maschi meno precoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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