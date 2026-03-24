di Laura Valdesi SIENA ’Traditi’ da quello strano modo di procedere con il furgone. E soprattutto dal fatto che, alla fine, sono stati costretti a fermarsi. E a scendere per controllare che il pregiato vino che stavano trasportando fosse saldamente ancorato. E il carico non andasse perso. I finiti corrieri non sapevano che la pattuglia della polizia stradale del Distaccamento di Montepulciano, appena entrata in servizio, aveva notato quell’andatura singolare. Volendo vederci chiaro hanno seguito il furgone che, una volta controllato, ha svelato un raggiro appena messo a segno ai danni di un’azienda di Chianciano Terme. I due, un 27enne e un 25enne campani, sono stati denunciati per truffa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Smascherati due finti corrieri. Recuperate 1500 bottiglie di Chianti destinato a ristorante in Irlanda

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