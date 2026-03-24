Slalom femminile Hafjell Shiffrin in testa dopo la prima manche | vantaggio di oltre un secondo su Holdener

La fuoriclasse americana è quasi perfetta sul lungo tracciato norvegese con 1’07"79. Bene la diciassettenne altoatesina, campionessa mondiale juniores, che coglie il primo passaggio del turno in Coppa del Mondo. Della Mea in difficoltà, seconda manche alle 13.30 Mikaela Shiffrin è padrona della prima manche dello slalom femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Hafjell. La fuoriclasse americana ha dominato il lungo tracciato norvegese fermando il cronometro su 1’07"79, accumulando 1"10 di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener, già detentrice della coppa di specialità da tempo assegnata proprio a Shiffrin. A tallonare Holdener c’è l’altra statunitense Paula Moltzan a 1"12, mentre Emma Aicher è quarta a 1"38, mantenendo vive le proprie chances nella lotta alla classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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