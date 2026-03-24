sistema immunitario come rafforzarlo dopo i 60 anni

Con l’età, il sistema immunitario subisce un progressivo indebolimento dovuto a un processo chiamato immunosenescenza. Questo fenomeno riduce la capacità dell’organismo di rispondere efficacemente alle infezioni e alle malattie. A partire dai 60 anni, questa trasformazione diventa più evidente, influenzando la resistenza generale e la capacità di recupero del corpo.

Con l’avanzare dell’età il sistema immunitario cambia inevitabilmente. Si indebolisce naturalmente a causa di un fenomeno chiamato immunosenescenza. È un processo che prevede la diminuzione da parte del sistema immunitario della risposta rapide ed efficace all ’attacco di virus e batteri. Si verifica dopo i 60 anni. Questo accade perché le cellule staminali ematopoietiche che sono prodotte dal midollo osseo riducono la loro capacità produttiva di globuli bianchi che rivestono un ruolo importante nella risposta immunitaria. Ecco perché a partire dai 60 anni occorre seguire accuratamente alcune strategie che consentono di rafforzare la risposta immunitaria per sentirsi più forti ed energici e prevenire delle patologie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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