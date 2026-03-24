Sinner sfida Michelsen l' americano normale esploso grazie al Covid

Da gazzetta.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben Shelton, classe 2002, è più appariscente e già più noto. Learner Tien ha una storia da fenomeno culturale, cortesia delle sue origini asiatiche, classe 2005. Eppure Alex Michelsen, nato nel 2004, con un profilo basso, è un'altra delle stelle del futuro del tennis americano. Il prossimo avversario di Jannik Sinner a Miami è quello che ricalca di più lo stereotipo del tennista a stelle e strisce: gran servizio, tennis dirompente e buoni colpi da fondo. Il rovescio, questa un po' la "particolarità", spesso più solido e definitivo del dritto. Il tennis non poteva non entrare nella vita di Michelesen, californiano di Laguna Hills figlio di due ottimi tennisti a livello di college negli anni '80. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner sfida Michelsen, l'americano "normale" esploso grazie al Covid

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