Ben Shelton, classe 2002, è più appariscente e già più noto. Learner Tien ha una storia da fenomeno culturale, cortesia delle sue origini asiatiche, classe 2005. Eppure Alex Michelsen, nato nel 2004, con un profilo basso, è un'altra delle stelle del futuro del tennis americano. Il prossimo avversario di Jannik Sinner a Miami è quello che ricalca di più lo stereotipo del tennista a stelle e strisce: gran servizio, tennis dirompente e buoni colpi da fondo. Il rovescio, questa un po' la "particolarità", spesso più solido e definitivo del dritto. Il tennis non poteva non entrare nella vita di Michelesen, californiano di Laguna Hills figlio di due ottimi tennisti a livello di college negli anni '80. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner sfida Michelsen, l'americano "normale" esploso grazie al Covid

Articoli correlati

Sinner-Moutet in diretta LIVE, in campo al Miami Open da mezzanotte: chi vince sfida Tabilo o MichelsenSinner sfida Moutet nel terzo turno del Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dall'esordio positivo contro Dzumhur, prova ad...

Sinner sfida Michelsen: due precedenti nel 2024Negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami l’azzurro Jannik Sinner affronterà, non prima delle ore 21.

Approfondimenti e contenuti su Sinner sfida

Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, Atp Miami. Orario e dove vederla in tv; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coach.

Sinner sfida Michelsen: due precedenti nel 2024Negli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Miami l'azzurro Jannik Sinner affronterà, non prima delle ore 21.00 di oggi, il padrone di casa ... oasport.it

Sinner-Michelsen, oggi all’Atp Miami 2026: orario e dove vederla in tvAlex Michelsen e Jannik Sinner Jannik Sinner ha fatto appena in tempo a riposare ... msn.com

#Sinner, operazione Sunshine Double: fuori anche #Moutet, chi sfida agli ottavi di Miami x.com

Sinner-Moutet diretta Miami, terzo turno: segui la sfida di oggi LIVE facebook