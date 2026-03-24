Jannik Sinner batte il francese Corentin Moutet e passa agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Il cemento della Florida sta tradendo tantissimi big, non solo Carlos Alcaraz. Nell’ultimo turno sono caduti anche Medvedev, Auger-Aliassime e Mensik. Sinner invece viaggia spedito: netta vittoria in due set contro l’ostico francese, 6-1, 6-4. Fanno 26 set vinti di fila nei Masters 1000, due in più della precedente serie record di Novak Djokovic. L’altoatesino gestisce a meraviglia l’estro di Moutet. Anzi si concede pure discese a rete e qualche variazione sul tema. Tanto c’è il servizio a metterlo al riparo da cattive sorprese. Il cammino di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner non tradisce a Miami: nuovo record di set vinti di fila. Cadono gli altri big: il tabellone verso la finale

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