L’attesa è finita, il centrale di Miami si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più attesi del torneo. Jannik Sinner torna in campo da numero 2 del mondo e da campione uscente, con un percorso recente che lo vede sempre competitivo su questi campi. Dall’altra parte della rete Corentin Moutet, giocatore imprevedibile, mancino, capace di accendersi a tratti ma con numeri difficili contro i big del circuito. Il match vale l’accesso agli ottavi di finale e rappresenta un test importante per entrambi: per l’italiano è la conferma di uno status ormai consolidato, per il francese una possibilità rara di ribaltare le gerarchie. I dati raccontano una sfida sulla carta sbilanciata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Moutet a Miami: debutto da favorito per l’azzurro, in campo per i sedicesimi

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