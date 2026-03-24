Sinner-Michelsen al Miami Open 2026 | quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner prosegue il cammino al Miami Open 2026e approda senza problemi agli ottavi di finale. Dove sfiderà lo statunitense Alex Michelsen. La gara, che non inizierà prima delle 21 italiane, sarà in esclusiva sui canali Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Sinner Michelsen al Miami Open 2026...

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Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streamingSinner agli ottavi di Miami contro Michelsen, già battuto due volte nell'estate 2024: l'azzurro va a caccia dei quarti di finale in un tabellone sempre più favorevole ... corriere.it

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Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e accede agli ottavi del Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Michelsen. #ANSA facebook