Jannik Sinner va di fretta. Ha una gran voglia di vincere anche il torneo di Miami dopo quello di Indian Wells per realizzare quel Sunshine Double che solo Nole Djokovic ha realizzato nel 2017. E’ un momento felice per il tennista azzurra che ieri notte ha battuto con facilità Corentin Moutet (6-1, 6-4 in un’ora e undici minuti) e stasera dopo le 21 affronterà Alex Michelsen. Il match vale i quarti di finale del torneo in Florida ma nella testa di Sinner c’è soprattutto l’avvicinamento al numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Le difficoltà di Alcaraz Lo spagnolo è uscito al terzo turno a Miami contro Korda e ha mostrato molto nervosismo in campo rivolgendosi spesso alla sua panchina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner in scioltezza con Moutet Continua la caccia ad Alcaraz

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