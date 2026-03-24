Jannik Sinner ha attirato l'attenzione sui social media per aver giocato con la figlia di un'altra tennista, condividendo un momento di spontaneità e tenerezza. L'episodio ha fatto il giro delle piattaforme digitali, mettendo in luce un aspetto diverso del campione rispetto a quello di atleta freddo e concentrato. La scena ha suscitato commenti positivi tra gli utenti online.

Non solo talento e freddezza in campo: fuori dal circuito Jannik Sinner mostra un lato inedito, fatto di dolcezza e spontaneità. Lo dimostra un video diventato virale, in cui il numero due del mondo gioca con la piccola Bella, figlia della tennista svizzera Belinda Bencic. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, mostrando Sinner in una versione lontana dalla sua immagine da “robot” in partita: sorridente, paziente e completamente a suo agio con la bambina. A raccontare l’episodio è stata la stessa Bencic: «È stato dolcissimo con mia figlia. Lei di solito è molto schiva con tutti». Un momento semplice ma significativo, che ha colpito anche per la naturalezza del gesto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner, il lato tenero del campione: gioca con la figlia di Bencic e conquista i social

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner cuore d'oro: gioca a calcio con la figlia di Bencic, la scena è tenerissima

Sinner protagonista anche fuori dal campo: il momento dolce con la figlia di Bencic diventa virale (VIDEO)Al Miami Open va in scena anche un momento fuori dal campo che racconta il lato più umano del circuito.

Approfondimenti e contenuti su Sinner il lato tenero del campione...

Discussioni sull' argomento Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; In finale sarà Sinner-Medvedev: il tabellone; Sinner, fair play a Miami: concede un punto a Moutet, applausi per lui; Sinner liquida Moutet e supera il record di Djokovic: l'azzurro è agli ottavi.

Sinner dolcissimo fuori dal campo: il video mentre gioca con la figlia di BencicLe immagini fuori dal campo di Jannik che gioca con la figlia di Bencic stanno facendo il giro del web. E mamma Belinda svela un dolce aneddoto ... sport.sky.it

Jannik Sinner fa magie anche con il pallone. Che palleggi a Miami. - facebook.com facebook

#JMedical in doppia cifra, anche di bilancio. #Sinner, #Brignone e non solo: da 10 anni si curano campioni x.com