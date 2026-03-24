Sinner ferma il gioco con Moutet e si autodenuncia | il gesto che spiega perché tutti lo amano

Il tennista italiano s'è distinto per un gesto di grande fairplay al Miami Open: ha ammesso di aver toccato la pallina prima che toccasse terra al di là della linea e concesso il punto avversario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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