Jannik Sinner continua a correre senza fermarsi e a Miami aggiunge un altro tassello a una striscia che ormai ha il sapore della superiorità assoluta. Il numero 2 del mondo supera il francese Corentin Moutet con un netto 6-1, 6-4 in poco più di un’ora di gioco, conquistando gli ottavi di finale e confermando uno stato di forma che non lascia spazio a interpretazioni. È la tredicesima vittoria consecutiva in due set in un Masters 1000, un dato che racconta molto più di una semplice continuità: è dominio tecnico, mentale e fisico. Eppure, a fine partita, l’azzurro ridimensiona tutto con una frase che è quasi un manifesto: “Non gioco per i record”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner domina Moutet e allunga la striscia: 13 vittorie senza set persi, ma pensa solo a vincere

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Una selezione di notizie su Sinner domina

Temi più discussi: Sinner domina Moutet e supera la serie record di Djokovic. Stasera sfida Michelsen; Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coach; ATP Miami 2026, Jannik Sinner liquida Corentin Moutet ed approda rapidamente agli ottavi; Sinner domina il francese Moutet e vola agli ottavi a Miami.

Sinner granitico a Miami, annichilito anche Moutet: Jannik in scioltezza agli ottaviJannik Sinner batte Moutet 6-1 6-4 e vola agli ottavi del Masters 1000 di Miami. Dominio assoluto, fair play e spettacolo per l’azzurro. Ora c’è Michelsen. fanpage.it

Sinner-Moutet diretta Miami, terzo turno: segui la sfida di oggi LIVESinner torna in campo a Miami, dopo la vittoria facile con Dzumhur al debutto. Nel terzo turno l'asticella si alza: di fronte a lui c'è Corentin Moutet, numero 33 nel ranking Atp. Classe '99, mancino, ... msn.com

Cambia l'avversario, ma non il copione. Jannik Sinner domina anche Corentin Moutet (6-1, 6-4) e si qualifica agli ottavi del Masters 1000 di Miami, che si sta rivelando ricco di sorprese. In un clima di grande incertezza, è granitico l'azzurro, che si è confermato facebook

Sinner domina Zverev, prima volta in finale a Indian Wells: oggi il match con Medvedev x.com