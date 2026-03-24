Sinner accelera a Miami | Moutet travolto e ottavi conquistati con autorità

Jannik Sinner ha superato senza particolari difficoltà anche il terzo turno del Masters 1000 di Miami, imponendosi sul francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti. Il numero 2 del seeding ha offerto una prestazione molto solida, soprattutto al servizio, confermando di attraversare una fase di grande controllo tecnico e mentale. Grazie a questo risultato, l’azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen. La partita si è indirizzata molto presto verso il lato dell’italiano. Dopo un avvio in cui Moutet è riuscito a tenere il primo turno di servizio con fatica, Sinner ha alzato immediatamente il livello, concedendo pochissimo nei propri game e costruendo una lunga serie di punti consecutivi che ha spezzato l’equilibrio. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Jannik Sinner avanza agli ottavi a Miami e non dà scampo a Moutet con una superba prestazione al servizioProsegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding...

Leggi anche: Sinner granitico a Miami, annichilito anche Moutet: Jannik in scioltezza agli ottavi

Approfondimenti e contenuti su Sinner accelera

Temi più discussi: ATP Miami 2026, Jannik Sinner liquida Corentin Moutet ed approda rapidamente agli ottavi; Sinner torna il martello: è maestro del cemento, domina Zverev ed è finale ad Indian Wells; Sinner, si avvicina esordio a Miami: quando gioca Jannik; Masters 1000 Miami 2026: tutto facile per Sinner all’esordio.

Jannik Sinner avanza agli ottavi a Miami e non dà scampo a Moutet con una superba prestazione al servizioProsegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding elimina la ... oasport.it

Sinner agli ottavi all'Atp Miami: Moutet battuto 6-1, 6-4Al Masters 1000 di Miami è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta il francese Corentin Moutet per un posto negli ottavi di finale. sport.sky.it

Alcaraz trema. Sinner accelera. La corsa al numero 1 ATP è apertissima x.com

Panatta analizza Alcaraz dopo Miami: “Sconfitta meritata, atteggiamento sbagliato” Poi su Sinner: “Più continuo e centrato” Il punto facebook