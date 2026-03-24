Sinner accelera a Miami | Moutet travolto e ottavi conquistati con autorità

Da sportface.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha superato senza particolari difficoltà anche il terzo turno del Masters 1000 di Miami, imponendosi sul francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e dodici minuti. Il numero 2 del seeding ha offerto una prestazione molto solida, soprattutto al servizio, confermando di attraversare una fase di grande controllo tecnico e mentale. Grazie a questo risultato, l’azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen. La partita si è indirizzata molto presto verso il lato dell’italiano. Dopo un avvio in cui Moutet è riuscito a tenere il primo turno di servizio con fatica, Sinner ha alzato immediatamente il livello, concedendo pochissimo nei propri game e costruendo una lunga serie di punti consecutivi che ha spezzato l’equilibrio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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