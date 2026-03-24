In un contesto politico, un rappresentante sindacale ha commentato con entusiasmo una recente vittoria, paragonandola a eventi storici di rilievo. Un altro esponente ha espresso soddisfazione per il risultato, affermando che rappresenta un momento di resistenza per il paese. La discussione si è concentrata sulla percezione di questa vittoria e sul ruolo delle figure coinvolte nel sostenere le posizioni di parte.

Il Landini, Maurizio, l’unico dannoso per i lavoratori, esulta: «Viva l’Italia che resiste!», anche ai suoi referendum, quattro su quattro a giugno non hanno visto il quorum neanche con gli spessi occhiali di Magi, inteso come Riccardo, il quale a sua volta aveva proposto il referendum sulla cittadinanza facile che però hanno rifiutato persino i clandestini. Sennonché, va detto, e l’ineffabile Magi l’aveva detto, il governo ha volutamente mascherato quella consultazione, e di qui l’irruzione in parlamento vestito da fantasma formaggino (irruzione non del governo ma di Magi). Ah, Magi è il capo di +Europa, partito escluso dal parlamento europeo per mancanza di voti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinistra in preda al delirio: "Una vittoria paragonabile a quella dei partigiani"

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