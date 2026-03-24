Sindrome di Sanfilippo diagnosticata a 2 anni | i genitori si sono insospettiti dalle sopracciglia

Una coppia britannica ha pubblicato un appello per trovare assistenza riguardo alla figlioletta di due anni, affetta dalla sindrome di Sanfilippo. La diagnosi è stata confermata dopo che i genitori hanno notato alcune caratteristiche fisiche, come le sopracciglia, e hanno iniziato a sospettare un problema di salute. La malattia è una condizione genetica che causa un deterioramento progressivo delle funzioni cognitive e motorie nei bambini.

Una coppia britannica ha lanciato un appello per aiutare la figlia di due anni, affetta dalla sindrome di Sanfilippo, una rara malattia genetica che cancella progressivamente le facoltà cognitive e motorie dei bambini. Secondo i due genitori occorre investire maggiormente nella ricerca per dare una speranza a centinaia di famiglie nel mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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