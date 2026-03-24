Sicurezza idraulica finanziato un intervento da 2,5 milioni della Regione a Pontelagoscuro

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un finanziamento di circa 24 milioni di euro, provenienti da un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, destinato a interventi di sicurezza idraulica. Tra le iniziative previste, un intervento da 2,5 milioni di euro a Pontelagoscuro riguarda la messa in sicurezza di un tratto di fiume. In tutto sono otto i progetti di miglioramento della stabilità di fiumi e torrenti nel territorio regionale.

Nell'ambito di un programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente Otto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. I lavori prevedono la realizzazione di nuove aree di laminazione, lavori di risagomatura e adeguamento di argini, ripascimento e manutenzione delle opere di difesa del litorale, mitigazione del rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sicurezza idraulica, finanziato un intervento da 2,5 milioni della Regione a Pontelagoscuro Articoli correlati Valorizzazione dei giovani talenti: al via il progetto da 1,3 milioni finanziato dalla RegioneAttrazione e permanenza dei giovani talenti in Emilia-Romagna: via ai progetti finanziati dalla Regione con 1,3 milioni di euro. Leggi anche: Acquasanta, maxi intervento da tre milioni: la Regione finanzia la messa in sicurezza del porticciolo Tutti gli aggiornamenti su Sicurezza idraulica Temi più discussi: Fosso di Bagnaia, Franchi (PD): Sicurezza idraulica, fare chiarezza sui finanziamenti per sbloccare gli interventi; Patto Provincia-Consorzio. Messa in sicurezza idraulica. Più facile reperire i fondi; Arno più sicuro e più vivo: un nuovo muro di contenimento al Torrino Santa Rosa; Sei milioni per la sicurezza. Torrente Lura a Lainate. Un freno alle esondazioni. Sei milioni per la sicurezza. Torrente Lura a Lainate. Un freno alle esondazioniIl Comune ottiene il finanziamento dalla Regione, l’intervento in un territorio a rischio piene. Sarà realizzata un’area per far defluire l’acqua. Il sindaco Landonio: Via alla progettazione. msn.com Sicurezza idraulica, c’è un ’Piano Marshall’Una strategia per ricostruire la sicurezza idraulica del territorio a seguito dei fenomeni alluvionali, un vero e proprio Piano Marshall varato dalla Regione Emilia-Romagna che è stato presentato ... ilrestodelcarlino.it Dissesto idrogeologico, pubblicato il bando per la manutenzione del canale Passo di Rigano a Palermo. Schifani: «Intervento rilevante per la sicurezza idraulica della città» La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della R - facebook.com facebook Fosso di Bagnaia, Franchi (PD): «Sicurezza idraulica, fare chiarezza sui finanziamenti per sbloccare gli interventi» x.com