Un cantante ha trascorso nove anni senza pubblicare musica per dedicarsi alla cura della madre affetta da Alzheimer. Durante questo periodo, si è mantenuto grazie alla pensione dei genitori. Recentemente, ha dichiarato che nel suo Paese le persone che affrontano difficoltà sono spesso emarginate, usando un'espressione forte per descrivere la situazione sociale.

Il cantante è stato nove anni senza musica per curare la madre con l’Alzheimer: «Campavo grazie alla pensione dei genitori». «Tutte le volte che vado in televisione mi fanno piangere, sono sempre cose strappalacrime». «Il discorso è che ci sono argomenti che, nonostante siano passati anni, sono sempre.». Certo, sensibili, come lo è Giovanni Scialpi, classe 1962, in arte Scialpi, mito della generazione dei giovani degli anni Ottanta. A un certo punto della sua vita il cantautore ha lasciato il mondo della canzone per stare vicino alla madre, Giuseppina, colpita dalla malattia di Alzheimer, per darle presenza e cure. Ciò l’ha fatto per molti anni, rinunciando a esibirsi e mettendosi a repentaglio dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Siamo un Paese di bastardi: quando hai un problema finisci emarginato»

Articoli correlati

Di Stefano: “Milan, in attacco c’è un problema. Hai bisogno di giocatori come Lautaro”Il Milan di Massimiliano Allegri, in questa stagione, ha appena il quinto attacco in Serie A, dietro Inter (65 gol realizzati), Juventus (51), Como...

Hai la dispensa piena, ma ordini cibo d’asporto? Per gli esperti soffri di un problema serioSecondo gli esperti, chi preferisce ordinare del cibo d’asporto, nonostante abbia la dispensa o il frigorifero pieno di viveri, nasconde una precisa...

Altri aggiornamenti su Siamo un Paese di bastardi quando hai...

Temi più discussi: Abodi: Antonelli e Sinner? Siamo un Paese di talenti. Bastoni ha chiesto scusa; Posta a singhiozzo a Viterbo: Mesi senza bollette e raccomandate mai consegnate; Orchestra Paese Immobile: 'Dialetto sposta ciò che è a ciò che sarà'; nayt: Siamo un paese per vecchi troppo ricchi ma abbiamo ancora speranza di trovare verità.

Vivere in un paese di montagna. Premilcuore per noi è specialePremilcuore è un piccolo paese di montagna che si trova in provincia di Forlì-Cesena e conta circa 700 abitanti. È un paese molto piccolo e tranquillo, dove quasi tutti si conoscono. Noi viviamo qui ... ilrestodelcarlino.it

L’intervento di La Russa per Pucci? Siamo un paese di elettori rincoglioniti se quello fa il presidente del Senato: il video di Luca BizzarriIl video della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che indignato chiede a Carlo Conti di intervenire sul caso Pucci, auspicando una presenza riparatoria, ha fatto il giro del web, ... ilfattoquotidiano.it

Non è un paese per single è una commedia romantica in arrivo su Prime Video dall' 8 Maggio, ed è l'adattamento dal romanzo omonimo di Felicia Kingsley (edito da Newton Compton). Racconta di un piccolo borgo toscano, dove non ci sono scapoli e le donn - facebook.com facebook

Burcei, il paese di Beniamino Zuncheddu che ha detto Sì alla legge Nordio x.com