«Finché c’è sterzo, c’è speranza». Una rivisitazione in chiave motoristica dello storico proverbio latino, ma in fondo il significato è pressoché lo stesso: non perdere mai la fiducia, finché esiste una possibilità. In questo caso, fin quando il volante risponde e si ha la capacità di controllare la situazione. Sul ghiacciodromo di Ebbenjarka, nella Lapponia svedese, l’ironica frase risuona tipo mantra tra i piloti della Porsche Experience, la scuola di guida ufficiale di Porsche Italia che ogni anno organizza a Luleå - cento chilometri a sud del Circolo Polare Artico - tre giornate di corsi su superfici a basso grip: la Porsche Ice Experience Artic. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Siamo stati in Lapponia con Porsche 911 per imparare l'antica arte del drift

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La leggenda della Porsche 911 nei rallyLa Porsche 911 fece il suo debutto nelle competizioni appena quattro mesi dopo il lancio del modello, nel gennaio del 1965.