Si rinnova il Forum dei Giovani | Afratellanza il più votato

Si rinnova il Forum dei Giovani e riparte il percorso di partecipazione attiva delle nuove generazioni. Con decreto firmato dal sindaco Vito Luigi Pellegrino sono stati ufficializzati i risultati delle elezioni che hanno definito la composizione del nuovo organismo rappresentativo giovanile del Comune. Le consultazioni, svoltesi nelle giornate del 20 e 21 marzo, hanno visto la partecipazione della sola lista “Siamo di Parete”, risultata quindi vincitrice e pronta a guidare il Forum nel nuovo mandato. A spiccare tra gli eletti è Christian Afratellanza, risultato il candidato più votato con ben 292 preferenze. Alle sue spalle Chiara Capone, che ha raccolto 212 voti, e Delia D’Alterio con 96 preferenze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Da tutta Italia a Trieste: il forum dei giovani pneumologi sbarca in cittàLe giovani leve della Pneumologia riunite nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia a confronto con i massimi esperti della disciplina per “costruire...