Si ribella in carcere lametta al volto di un agente e minaccia un' esplosione con il gas | Do fuoco a tutti

Detenuto a processo. Voleva parlare con la sorveglianza convinto di avere una udienza a Parma ma aveva sbagliato giorno ANCONA - Avrebbe minacciato un agente della polizia penitenziaria con una lametta puntata al volto e annunciato di voler incendiare la sezione con una bomboletta di gas. Un detenuto tunisino di 32 anni è a processo al tribunale di Ancona con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 12 febbraio 2024 nella casa circondariale di Montacuto. Secondo l’accusa, durante l’ora d’aria l’uomo pretendeva di parlare con il responsabile della sorveglianza generale, convinto di dover essere trasferito a Parma per un’udienza in tribunale alla quale non era stato accompagnato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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