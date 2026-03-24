Sabato 28 marzo alle 18.30 in Piazza del Popolo si svolge l’avvio della campagna elettorale di Massimo Isola per le amministrative del 2026. La comunicazione si concentra sulla città, raccontando la sua storia recente e il futuro possibile attraverso frammenti di vita quotidiana e omaggi a un artista. L’evento segna l’inizio di un percorso politico incentrato sulla comunità locale.

Al via la campagna elettorale del sindaco uscente sotto la Torre dell'Orologio. Una comunicazione "sobria" che punta sul racconto collettivo della città Inizia sabato 28 marzo alle 18.30 in Piazza del Popolo la campagna elettorale diMassimo Isola, una campagna di comunicazione che parla della città: un racconto diFaenza, di quello che è stata in questi anni e del suo futuro. “In questa prima fase -afferma Isola - ho scelto di non mettere la mia faccia sui manifesti: credo ci fosse il bisogno di fare un passo indietro e lasciare spazio alla città, a quello che abbiamo costruito insieme in questi anni. Raccontare la città significa riconoscere il lavoro collettivo che c’è stato dietro ogni passo avanti”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - "Si muove la città": Isola apre la corsa alle Amministrative 2026 tra frammenti di quotidianità e omaggi a Dalla

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