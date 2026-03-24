si introduce nel loro appartamento e accoltella due vicini arrestato

Un uomo è entrato nell’appartamento di due vicini e ha accoltellato una donna di 37 anni e il suo figlio minorenne. La polizia ha proceduto all’arresto dell’aggressore. L’evento si è verificato in un’abitazione di un complesso residenziale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sui motivi dell’aggressione. Le vittime sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si introduce nell’appartamento dei vicini e con due coltelli ferisce una donna di 37 anni e il figlio minorenne: arrestato. È accaduto a Torre Annunziata, dove gli agenti del locale commissariato e quelli in forza a Pompei hanno arrestato un 40enne: l’accusa è di tentato omicidio (l’uomo è stato anche denunciato per violazione di domicilio). Tutto è partito dalla segnalazione, giunta alla sala operativa, di una lite condominiale con feriti avvenuta in un’abitazione di corso Vittorio Emanuele III. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno trovato la donna e il figlio che presentavano ferite da arma da taglio.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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