Valerie Perrine, candidata all’Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nel film biografico su Lenny Bruce del 1974 diretto da Bob Fosse, Lenny, e nota per il ruolo di Miss Teschmacher, la fidanzata di Lex Luthor, nei film di Superman di Richard Donner, è morta lunedì a Beverly Hills all’età di 81 anni. L’annuncio della morte. La sua amica Stacey Souther ha annunciato la sua morte su Facebook, scrivendo: “È con profonda tristezza che condivido la straziante notizia della scomparsa di Valerie. Ha affrontato il morbo di Parkinson con incredibile coraggio e compassione, senza mai lamentarsi. È stata una vera fonte di ispirazione e ha vissuto la vita al massimo, e che vita magnifica è stata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si è spenta Valerie Perrine: l’attrice di ‘Lenny’ e ‘Superman’

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