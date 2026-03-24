Era l’estate 2001 quando Sabrina Luchetti partì dal suo paese di Mogliano, borgo adagiato sulle colline maceratesi, per concedersi un po’ di vacanza dai parenti che vivevano a Pisa. Senza sapere che una serata in Versilia le avrebbe cambiato la vita. Il copo di fulmine con Marcello Leonardi, geometra pietrasantino con studio in città, scoccò allo "Zanzibar" di Fiumetto. Fu amore a prima vista, poi il matrimonio, la casa in via Umbria ai Macelli, e la nascita dei loro due gioielli Alice e Stefano. Una favola tanto casuale quanto bellissima. Incrinata undici anni fa dall’insorgere di un brutto male che Sabrina aveva sconfitto due volte. La terza purtroppo è stata la più devastante: la donna, 56 anni compiuti il 14 marzo, si è spenta sabato notte nella propria abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si è spenta Sabrina Luchetti. La maestra amata da tutti

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