Si appende al cornicione del palazzo per evitare il controllo era evasa dagli arresti domiciliari

La ragazza, con alle spalle una lunga carriera criminale, è incappata in un controllo della Polizia di Stato in una struttura ricettiva di Rimini Nella serata di lunedì due Volanti della Questura di Rimini hanno effettuato un controllo di un hotel per verificare le persone alloggiate. Gli agenti hanno quindi iniziato a setacciare le stanze della struttura ricettiva e, bussando a una porta, dall'interno sono arrivate della voci confuse che hanno insospettito il personale della Polizia di Stato. Aperta la soglia si sono così trovati davanti a una situazione a dir poco surreale. Una ragazza nascosta sotto al letto e, un'altra, che era uscita sul terrazzo per poi appendersi al cornicione della facciata con l'obiettivo di sfuggire al controllo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Alla vista della gazzella dei Carabinieri cambia subito senso di marcia, era evaso dagli arresti domiciliariIl 33enne sarebbe dovuto rimanere all’interno del suo domicilio di Savignano sul Rubicone, dal quale invece si era allontanato senza alcuna...

Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari e va in centro, ma si trova davanti 4 carabinieri fuori servizio