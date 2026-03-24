FX ha annunciato l’ingresso di nuovi interpreti nel cast di Shogun per l’attesissima seconda stagione, attualmente in fase di produzione a Vancouver. Tra le novità confermate da Deadline spiccano i nomi di Risei Kukihara nel ruolo di Gabriel, Ryô Satô (Silence) come Rin e Seishiro Nishida (Atsuhime) nei panni di Joshin. A completare il gruppo dei nuovi arrivi troviamo Mantaro Koichi, che interpreterà Saito, e Takashi Yamaguchi (Pachinko) nel ruolo di Kano. Questi attori si uniscono ai veterani già confermati, a partire dal premio Emmy Hiroyuki Sanada (Lord Yoshii Toranaga), Cosmo Jarvis (John Blackthorne) e Fumi Nikaidô. La seconda stagione punta a mantenere l’altissimo standard qualitativo che ha permesso a Sanada e Anna Sawai di diventare i primi attori giapponesi e di origine asiatica a vincere nelle categorie principali degli Emmy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sh?gun, si allarga il cast della stagione 2: ecco i nuovi volti della serie FX

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