Shia LaBeouf, noto attore hollywoodiano, torna al centro delle cronache per un episodio controverso a Roma. Seduto in un bar nel centro storico, LaBeouf ha inveito contro una donna seduta al tavolo accanto, urlando insulti e mostrando un comportamento irrequieto che lo ha portato a vagare nervosamente per le strade della Capitale. I video, diffusi dal sito TMZ, sono diventati virali, suscitando discussioni sullo stato emotivo dell’attore e sulle sue azioni recenti. L’episodio segue di poche settimane l’arresto per rissa avvenuto a New Orleans, confermando un periodo turbolento nella vita dell’attore. A Roma, LaBeouf si è mostrato... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shia LaBeouf colpisce ancora: insulta una donna in un bar e vaga irrequieto per le strade

Articoli correlati

Shia LaBeouf aggressivo e su di giri in un bar di Roma: grida “vaffanc..o” a una donna seduta al tavolo vicino, poi vaga irrequieto per strada – IL VIDEOShia LaBeouf, uno degli attori più talentuosi di Hollywood, si trova in questi giorni a Roma, ma le sue intemperanze sono diventati tristemente...

L’attore Shia LaBeouf perde la calma al bar a Roma: le grida contro una donna al tavolo vicinoL'attore, dopo essere stato filmato in intimo nella hall dell'albergo in cui alloggia, sarebbe stato visto in strada, mente urlava contro alcuni...

Una selezione di notizie su Shia LaBeouf

Argomenti discussi: Shia LaBeouf arriva a Roma dopo l’arresto: ecco perché il giudice ha cambiato idea.

Shia LaBeouf, le urla a Roma contro una donna: ecco cosa è successoIl video che ritrae l’attore visibilmente alterato è stato pubblicato dal sito statunitense TMZ e ha fatto velocemente il giro del web nelle ultime ore: al momento non si conoscono ancora le ragioni d ... iodonna.it

I video di Shia LaBeouf esagitato a RomaNel weekend il sito di gossip americano TMZ ha pubblicato alcuni video che mostrano l’attore Shia LaBeouf, noto tra le altre cose per la saga Transformers e perché di frequente protagonista di vicende ... ilpost.it