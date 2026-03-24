shevchenko non ha dubbi sul milan

“Se sta vicino all’Inter tutto può succedere.Leao può sbagliare la partita ma non l’atteggiamento!” L’ex storico bomber rossonero Andriy Shevchenko ha analizzato l’attualità calcistica ai microfoni di Milannews.it. Il focus dell’intervista si è concentrato sulla vibrante lotta al vertice in Serie A, sulle dinamiche tattico-comportamentali del Milan e sugli imminenti impegni internazionali verso i Mondiali. Sul testa a testa per il titolo, l’ucraino ha evidenziato le differenze strutturali tra le due milanesi, mantenendo grande fiducia nel Diavolo: “L’Inter ha una rosa molto più ampia, ha giocatori di spessore diverso ed è in vantaggio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Shevchenko, ex attaccante del Milan, è uscito allo scoperto sul momento dei rossoneri. Ecco cosa ha dettoL’ex storico bomber rossonero Andriy Shevchenko ha analizzato l’attualità calcistica ai microfoni di Milannews.it. Il focus dell’intervista si è concentrato sulla vibrante lotta al vertice in Serie A, ... calcionews24.com

Shevchenko non ha dubbi: Leao non è un attaccante, ma dipende da luiAndriy Shevchenko ha detto la sua su Rafa Leao e sull'eterno dibattito sulla sua posizione in campo. Per me non è un attaccante, ma molto dipende da lui, ha detto l'ex rossonero. msn.com

Nell’attacco del #Milan, chi si deve adattare a chi: #Leao a #Pulisic o viceversa Sentite la risposta di Andriy #Shevchenko ai microfoni di MilanNews.it. ( @lorenzodeangelis_ ) - facebook.com facebook

#Milan, arriva #Goretzka #Chukwueze verso il riscatto. Le parole di #Shevchenko e #Albertini. #Leao criticato #SempreMilan x.com