"> Scopriamo Cartisia Somma: Nuova Star di Mare Fuori 6. Cartisia Somma è un nome che inizia a farsi sentire nel panorama televisivo italiano grazie alla sua partecipazione a Mare Fuori 6. Nella celebre serie napoletana, l’attrice interpreta il ruolo di Concetta, meglio conosciuta come Sharon. Con questo personaggio, Cartisia è pronta a conquistare il pubblico e a seguire le orme di suo padre, un noto attore partenopeo che ha segnato la storia della televisione italiana. Un’esperienza di recitazione in famiglia. La giovane attrice è nata il 1 gennaio 2005 a Roma, ma la sua storia è fortemente influenzata dalle sue origini napoletane, in particolare da Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sharon, nuova protagonista di Mare Fuori, è la figlia di un famoso attore napoletano.

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