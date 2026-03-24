Sette cani in Cina scappano insieme dai loro rapitori | il video della fuga lunga 17 km

Sette cani rubati in Cina, guidati da un Corgi, fuggono da un camion e percorrono 17 km insieme per tornare a casa. Si pensa sia stati rapiti per il mercato della carne. Una storia che sta facendo il giro del mondo grazie a un video diventato virale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argomenti discussi: Sette cani rapiti per il mercato della carne, la fuga insieme e il viaggio di 17 chilometri per tornare a casa.

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