Servizio Civile aperti i bandi per le Misericordie

In Toscana disponibili 976 posti. La domanda va presentata entro l’8 aprile. Ecco come e dove Trascorrere un anno di servizio civile presso una Misericordia della Toscana, partecipando a progetti specifici dedicati all’assistenza, alla formazione e alla protezione civile, è un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda. Possono aderire cittadini italiani, dell’Unione Europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Per partecipare, è necessario aderire al bando di selezione per operatori volontari nell’ambito del Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Buongiorno, c'è qualcuno che ha svolto il servizio civile a Pescara che potrei contattare per alcune informazioni facebook