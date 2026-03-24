Tempo di lettura: 2 minuti All’Arechi la Salernitana supera il Team Altamura in rimonta. Al 2’ ospiti subito in vantaggio con una sfortunata autorete di Lescano che devia una conclusione di Grande nella propria porta. Al 23’ punizione di Achik, palla alta sopra la traversa. Al 25’ granata pericolosi: cross di Villa e girata di Capomaggio respinta in angolo da Alastra. Al 30’ conclusione dal limite di Tascone, respinge Alastra. Al 41’ Salernitana vicina al pari con un colpo di testa di Tascone che sbatte sulla traversa. Al 45’ calcio di rigore per i granata: dal dischetto va Lescano che spiazza il portiere avversario e realizza la rete dell’1-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Salernitana-Team Altamura 2-1, successo in rimonta per i granata: terzo hurrà consecutivo

Articoli correlati

Sci, Orsello Cup, terzo successo consecutivo per il team di GuarcinoE’ andata in archivio la XVIa edizione dell’Orsello Cup, il classico appuntamento del calendario agonistico regionale che ha richiamato al via oltre...

Salernitana-Team Altamura, designato l’arbitro della sfida dell’ArechiDesignato l’arbitro per Salernitana-Team Altamura, in programma lunedì 23 marzo alle 20:30.

Una raccolta di contenuti su SERIE C Salernitana Team Altamura 2 1...

Temi più discussi: Salernitana-Team Altamura: prevendita biglietti; E' il giorno di Salernitana-Altamura: le probabili formazioni; VIDEO. Crotone-Salernitana 0-1: gol e highlights; Dove vedere Salernitana-Altamura in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Salernitana-Team Altamura: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Salernitana-Team Altamura del 23 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

La Salernitana soffre ma batte l’Altamura in dieci in rimonta: 2-1 e terzo postoStampaTutto pronto allo stadio Arechi per la sfida tra Salernitana e Team Altamura, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie C girone C. Granata chiamati al controsorpasso sul Cosenza moment ... salernonotizie.it

SALERNITANA-TEAM ALTAMURA 2-1 Dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio. Per la Salernitana la terza vittoria di fila che vale il controsorpasso al Cosenza al terzo posto in classifica 75' 2-1 SALERNITANA in gol. Il cross di Anastasio si trasforma in un tir facebook

SALERNITANA: TESTA ALL’ALTAMURA Settimana importante ed intensa per la Salernitana. Dopo l’odierna gara interna con il Team Altamura, reduce dalla sconfitta interna col... x.com