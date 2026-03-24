Serie A in Diretta | Juventus Milan e Parma sfidano Sassuolo Torino e Cremonese

Oggi la Serie A propone tre partite in diretta, con Juventus e Sassuolo impegnate allo stadio Delle Alpi. La Juventus affronta il Sassuolo in una sfida che si svolge in casa dei bianconeri. Parallelamente, il Milan gioca contro il Torino e il Parma sfida la Cremonese. Le gare si svolgono tutte nel pomeriggio e sono trasmesse in diretta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Juventus si prepara a ricevere il Sassuolo in un match che promette grande intensità e spettacolo. I bianconeri, attualmente in cerca di un riscatto dopo una serie di prestazioni altalenanti, puntano a dimostrare la loro superiorità in casa. La squadra di Allegri è consapevole dell’importanza dei tre punti per mantenere viva la corsa verso le posizioni di vertice della classifica di Serie A. D’altra parte, il Sassuolo arriva a questo incontro con una buona dose di fiducia. L’allenatore Dionisi ha lavorato sodo per compattare il gruppo e migliorare la fase difensiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A in Diretta: Juventus, Milan e Parma sfidano Sassuolo, Torino e Cremonese Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: colpaccio della Cremonese a Parma. Alle 18 Milan TorinoCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Leggi anche: Serie A: vincono Sassuolo e Parma, Cremonese-Genoa 0-0 Altri aggiornamenti su Serie A in Diretta Juventus Milan e... Temi più discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 30ª giornata; Como - Pisa (5-0) Serie A 2025; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Serie A, Roma-Lecce in diretta su TeleRama con gli aggiornamenti di Lecce Channel in CampoGiornata numero 30 nel campionato di Serie A con il Lecce impegnato all’Olimpico contro la Roma. Appuntamento alle ore 17:45 su TeleRama con Lecce Channel in Campo per seguire in diretta, minuto per m ... trnews.it Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com facebook Serie B, il #Modena in piena corsa playoff. Ma il centrocampo fatica e #Massolin è in calo x.com