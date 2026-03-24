Serena Calcopietro, assessore al turismo di Ventimiglia, ha pubblicato un messaggio sui social in cui si rivolge ai cittadini che hanno votato no al referendum, definendoli

Serena Calcopietro, assessora al Turismo del Comune di Ventimiglia di Fratelli d’Italia, è finita nella bufera per un post, piuttosto colorito, con cui ha commentato l’esito del Referendum sulla Giustizia. “Ci meritiamo una giustizia di m. e magistrati di sinistra corrotti”, ha scritto in una storia su Instagram poi rimossa. Il Pd ha parlato di “insulto grave e gratuito milioni di cittadini italiani”. Serena Calcopietro e il post sul Referendum Il post contro chi ha votato no: "Idioti" Bufera dopo il post di Serena Calcopietro La reazione del Pd Serena Calcopietro e il post sul Referendum Con una storia su Instagram, poi rimossa, e una scritta in inglese, Serena Calcopietro ha commentato la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Serena Calcopietro assessore al turismo di Ventimiglia nel caos per il post contro chi ha votato no: "Idioti"

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