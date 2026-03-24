Certo la guerra contro l'Iran gli ha concesso un po' di respiro. Ma ieri Vladimir Putin non ha scelto i toni dell'ottimismo per la riunione di governo dedicata ai temi dell'economia. «Nel mese di gennaio il prodotto interno lordo russo è diminuito del 2,1% rispetto a un anno fa. La produzione industriale è calata dello 0,8%», ha detto, riportando i dati dell'istituto nazionale di statistica Rosstat. «Nulla di inatteso», ha aggiunto l'inquilino del Cremlino, che è però sembrato prudente e ha invitato gli esportatori di gas e petrolio ad approfittare dell'aumento dei prezzi per ridurre l'esposizione debitoria con le banche. Proprio sul fronte... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Senza guerra il bilancio russo rischia il crollo. In un mese il Pil fa -2,1%

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Le previsioni del sondaggio KOF confermano una crescita del PIL dell'1,0% per l'anno in corso e un miglioramento per il 2027, mantenendo stabili anche i pronostici su inflazione e mercato del lavoro. - facebook.com facebook

Sì, il PIL mondiale dipende meno dal petrolio rispetto al 1973. MA: - petrolio e gas hanno la stessa importanza nel mix energetico globale di quanta ne avessero 50 anni fa; - il petrolio resta essenziale per muovere le cose (% petrolio nei trasporti: 1973, 96%; o x.com