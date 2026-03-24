Sentite Bergomi | L’Inter prima in classifica è quasi un…

Il momento dell’Inter non passa inosservato e anche una voce autorevole come quella di Beppe Bergomi lancia un campanello d’allarme. Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, lo storico capitano nerazzurro ha analizzato senza giri di parole la fase che sta attraversando la squadra di Cristian Chivu. “Per me è quasi un miracolo che l’Inter sia lì, viste le premesse. Ma adesso la vedo fragile, non gioca più”, ha spiegato Bergomi, fotografando con lucidità il calo delle ultime settimane. Un giudizio netto, che evidenzia come la squadra abbia perso brillantezza e continuità proprio nel momento più delicato della stagione. Il motivo del calo secondo Bergomi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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