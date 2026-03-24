Sentire comprendere scegliere | il counseling per la consapevolezza e la crescita

Il 24 marzo 2026 si è svolto a Pisa un evento dedicato al counseling, con l’obiettivo di esplorare il ruolo di questa pratica nel favorire la consapevolezza, l’autonomia e il benessere individuale. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle modalità di ascolto, comprensione e decisione all’interno di percorsi di crescita personale. L’evento ha coinvolto professionisti e partecipanti interessati a approfondire le metodologie del counseling.

Pisa, 24 marzo 2026 – Un incontro dedicato alla riflessione sul valore del counseling come strumento di consapevolezza, autonomia e benessere personale. Giovedì 26 marzo alle 18.15, presso il Muristorti Bistrot (Lungarno Pacinotti n. 1) si terrà l’evento organizzato dall’imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club Francesca Bufalini “Sentire, comprendere, scegliere - Il counseling come percorso di consapevolezza e crescita”, con la partecipazione di Cristina Giovannini Giberti, Counselor professionista. “Ognuno di noi arriva nelle relazioni portando una storia. A volte è una valigia leggera, altre volte è piena di traslochi, di attese, di parole non dette, di tentativi di adattamento per farsi accettare, per non essere diversa, per non perdere l’amore” spiega l’imprenditrice Francesca Bufalini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sentire, comprendere, scegliere”: il counseling per la consapevolezza e la crescita Articoli correlati Inclusione e consapevolezza, a Verona torna la Settimana contro il razzismo: «Occasione di confronto e crescita»Dal 14 al 22 marzo 2026 Verona ospiterà la XXII Settimana contro il razzismo, iniziativa nazionale promossa dall’Ufficio nazionale... Leggi anche: Essere leader nella vita di tutti i giorni: come il Co-Active Coaching aiuta a scegliere con consapevolezza É DESTINO SI COMPIE IN QUESTA SETTIMANA il COLPO FINALE dal 23 al 29 marzo