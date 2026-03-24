Segreti di famiglia 3 replica puntata 24 marzo in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 24 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ceylin arriva in ospedale con Mercan e scopre che Ilgaz è stato dimesso senza averla avvisata: lo trova già in centrale, determinato a interrogare Nevzat nonostante la convalescenza. La discussione tra i due mette a nudo la paura di Ceylin: è stanca di una vita fatta di pericoli e propone a Ilgaz di voltare pagina. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 98 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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