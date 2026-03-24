Aeronautica Militare aggiunge un nuovo capitolo al progetto AM REMADE. Dopo il successo della prima capsule, andata sold out, il marchio prodotto su licenza dalla Cristiano di Thiene Spa, svela un secondo drop che ha come oggetto il riutilizzo delle coperte militari del 1996. Il risultato è l’incontro tra creatività e storia nel segno dell’upcycling, trasformando i surplus dell’arma in capi unici e ultra-limitati, come spiega in questa intervista, Monica Sperotto, Coordinatrice E-commerce e Marketing di Cristiano di Thiene Spa. Seconda capsule AM REMADE, quali sono le caratteristiche? La seconda edizione di AM REMADE conferma e amplia il progetto di upcycling che trasforma capi dismessi e surplus autentici dell’Aeronautica Militare in capi moda unici e sostenibili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Secondo drop per AM REMADE

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