Secondo ciclo Sostegno art 6 e art 7 nelle Università | BANDI ancora aperti ecco le scadenze
Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Sostegno Indire art. 6 e art. 7, i bandi dell’Università LinkCon la pubblicazione degli avvisi ufficiali relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge...
Approfondimenti e contenuti su Secondo ciclo
Temi più discussi: Secondo ciclo Sostegno art. 6 e art. 7 nelle Università: BANDI ancora aperti, ecco le scadenze; Sostegno INDIRE 2026: tutti i posti disponibili divisi per università e ordine/grado di scuola; Sostegno INDIRE Secondo ciclo: ecco i BANDI pubblicati dalle Università. Pochi giorni per presentare la propria domanda. Tutte le indicazioni indispensabili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 7.
Secondo ciclo art. 6 per docenti con tre anni di servizio: Indire riapre le iscrizioni lunedì 23 marzo. Ancora molti posti disponibiliIndire comunica che lunedì 23 marzo riapriranno, per qualche giorno, le iscrizioni al secondo ciclo sostegno art. 6 tre anni di servizio ... orizzontescuola.it
Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 6 tre anni di servizioSecondo ciclo sostegno Indire: pubblicate le graduatorie Indire per l'accesso al corso di specializzazione art. 6 del dm 75 per docenti con tre anni di servizio. orizzontescuola.it
Al via il secondo ciclo di appuntamenti con Golia, Ranucci e Giletti. Gli studenti al centro di un percorso che culminerà con il corteo contro le mafie il 23 maggio - facebook.com facebook
Secondo ciclo sostegno Indire: pubblicate le graduatorie Indire per l'accesso al corso di specializzazione art. 6 del dm 75 per docenti con tre anni di servizio. x.com